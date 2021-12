In der letzten technischen Besprechung zu FMC vom 9. Dezember 2021: „Fresenius Medical Care: Das reicht noch nicht!“ wurde auf einen potenziellen Boden im Bereich von 52,00 Euro hingewiesen, allerdings mussten Bullen für eine Bestätigung noch ein deutliches Stück weit nachlegen. Dieses Unterfangen scheint gelungen zu sein, aktuell versucht sich FMC über einen sekundären Abwärtstrend sowie die Kursmarke von 57,00 Euro hinwegzusetzen und damit ein Folgekaufsignal zu aktivieren. Zwar ändert dies noch nichts am übergeordneten und seit Mitte 2020 bestehenden Abwärtstrend, allerdings wäre durchaus ein kleines Long-Investment unter den gegebenen Umständen interessant.

Wochenschlusskurs naht

Gelingt es auf Wochenschlusskursbasis das Niveau von mindestens 57,00 Euro zu überwinden, könnte ein erster Impuls an 57,96 Euro heranreichen, nach einem anschließenden Pullback zurück in den Bereich von 56,00 Euro könnte anschließend der Widerstandsbereich um 60,00 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer geraten und sich für ein Long-Investment anbieten. Kritisch wären dagegen Rücksetzer unter 54,00 Euro zu bewerten, Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 52,06 Euro blieben in diesem Szenario nicht aus. Vorsicht sollte weiterhin bei diesem Wertpapier dominieren, kleinere Positionsgrößen sind zu bevorzugen.