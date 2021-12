Meta hat mit seiner VR-Brille Oculus für eine Weihnachtsüberraschung gesorgt. Die Oculus-App, die zur Installation der Brille benötigt wird, war an den Feiertagen in vielen Ländern eine der häufigsten heruntergeladenen Anwendungen in den App-Stores von Apple und Android. Das ergab eine Analyse von KeyBanc Capital Markets.

Die VR-Brillen hätten dabei möglicherweise auch von den Lieferschwierigkeiten bei vielen Spielekonsolen zum Weihnachtsfest profitiert, schrieben die Analysten. Der Aktienkurs von Meta notierte nach Weihnachten rund drei Prozent höher als vor den Feiertagen.