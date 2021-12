Langfristig dominiert aber noch immer ein stetiger Aufwärtstrend, in der Spitze wurden Anfang Dezember Werte um 4,7408 PLN erreicht. Seit Anfang 2020 lässt sich dabei ein sehr breiter Aufwärtstrend erkennen, innerhalb dessen die Schwankungsbreite allerdings sehr hoch ausfällt, aber die Auswertbarkeit des Paares dennnoch gegeben ist.

Triggermarke im Fokus

Für ein kurzfristiges Verkaufssignal und damit eine zweite Verkaufswelle muss ein Bruch von mindestens 4,5885 PLN abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Korrekturpotenzial an 4,5589 und darunter 4,5392 PLN ableiten. Zudem deutet sich seit Anfang des ersten Quartals eine SKS-Formation an, die eine Abwärtsvariante an dieser Stelle klar untermauert. Ein bullisches Szenario mit Anstiegschancen zurück an 4,70 und darüber an 4,7225 PLN wird dagegen erst oberhalb von 4,65 PLN erwartet.