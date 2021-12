Biontech – jetzt nachlegen?

Liebe Leser, meine Universitätsstadt Mainz erlebt dank Biontech einen immensen Aufschwung, die Gutenberg-Uni wird zum Super-Campus. In der Erinnerung war er das schon Anfang der 2000er, doch die trügt manchmal ja. *www.feingoldresearch.de - unsere NEUE Webseite ab sofort* Was aber ist mit dem Sponsor der ganzen Stadt los, Biontech? Die Aktie taucht ab, doch es gibt Hoffnung. Woher sie kommt und was man nun tun muss, das wird Top-Thema am 29.12 bei uns. Dazu stellen wir zum Jahreswechsel auf jeweiligem Rekordlevel alle unsere Depots neu auf. Unser Turbo-Dienst – Teil im spekulativen Bereich – konnt seit März 2020 von 8.000 auf 24.000 Euro zulegen! Verdreifacht. Denn liebe Abonnenten, wo geht die Reise hin mit unseren Depots? Daniel ist alle zwei Wochen Gast bei n-tv, auch diesmal erklärt er wieder, wann die Börsen Corona hinter sich lassen und wo auch Risiken für Ihr Depot liegen könnten.