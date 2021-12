Strukturierte Anlageprodukte, wie Bonus- und Discount-Zertifikate, sind bestens dafür geeignet, um mit Hilfe des Aktienmarktes mit reduziertem Risiko zu Renditen oberhalb der Inflationsrate zu gelangen. Im Gegensatz zur direkten Aktienveranlagung, die neben den in Aussicht stehenden Dividendenzahlungen naturgemäß nur bei einem Kursanstieg der ausgewählten Aktie Gewinne abwerfen wird, können Anleger mit Anlagezertifikaten auch dann positive Rendite erzielen, wenn die ausgewählte Aktie seitwärts läuft oder fällt.

Wer der neu in den DAX aufgenommenen Porsche-Aktie (ISIN: DE000PAH0038), die in den vergangenen 12 Monaten immerhin um 45 Prozent zulegen konnte und die von der Mehrheit der Experten als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wird, eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutraut, könnten eine Investition in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate in Erwägung ziehen.