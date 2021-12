Bayer - Short-Chance

An der Lage hat sich nichts geändet. Bei einem erneuten Kursrückgang wäre mit einem Kursrückgang zum noch offenen Gap bei 45,78 Euro zu rechnen. Darunter könnte die Unterstützung um 44,00/44,50 Euro angelaufen werden. Die Aktien von Bayer befinden sich seit Jahren in einem Abwärtstrend und verlaufen im Wochenchart in einem fallenden Trendkanal.

Gelingt ein Durchbruch nach oben wäre ein Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart zu rechnen. Langfristig ist bei den Aktien von Bayer eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen, solange der fallende Trendkanal im Wochenchart nicht nachhaltig nach oben durchbrochen wird.