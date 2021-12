Etwas gefährlicher noch erscheinen die Probleme beim Model S. Dort könne sich die Fronthaube ohne Vorwarnung öffnen und so das Crash-Risiko erhöhen. Bislang seien jedoch keine Unfälle, Verletzungen oder Todesfälle bekannt, die mit den Problemen bei den Modellen Model 3 und Model S in Verbindung stehen, so die NHTSA weiter.

Die Tesla Aktie startete am Donnerstag mit einem leichten Minus in den Handel an der New Yorker Börse.

Erst vergangene Woche hatte die Behörde eine Untersuchung gegen Tesla angekündigt wegen Sicherheitsbedenken bei der Funktion "Passenger Play". Dabei können Fahrer während der Fahrt Videospiele auf dem Touchscreen des Fahrzeugs spielen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion