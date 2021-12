Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Was Kaufen? Bitcoin vs. Silber vs. Brent! Welche der drei Assets - Bitcoin, Silber und Brent sind derzeit aus meiner Sicht ein Kauf? wir schauen auf die Charts und die derzeitigen Formationen.