Schaut man auf die letzten Quartalsergebnisse von Curaleaf, dann lässt sich zwar feststellen, dass das Unternehmen innerhalb des Sektors zu den robusteren Vertretern gehört, doch auch hier traten zuletzt negative Aspekte – vor allem in Form einer rückläufigen Wachstumsdynamik - zu Tage. Nach einem Umsatzplus in Höhe von 20 Prozent von Q1/2021 auf Q2/2021 betrug das Umsatzplus von Q2/2021 auf Q3/2021 nicht einmal mehr 2 Prozent. Hier muss Curaleaf nachlegen.

Umtriebig zeigte sich das Unternehmen zuletzt in puncto Übernahmen. So gab Curaleaf die Übernahme der im US-Bundesstaat Arizona tätigen Bloom Dispensaries bekannt. Die Übernahme soll im Januar 2022 über die Bühne gehen, vorbehaltlich entsprechender Genehmigungen. Curaleaf lässt sich den Kauf 211 Mio. US-Dollar in bar kosten. Davon werden zunächst 51 Mio. US-Dollar bei Abschluss fällig. Die verbleibenden 160 Mio. US-Dollar sollen in drei Tranchen (50 Mio. US-Dollar, 50 Mio. US-Dollar und 60 Mio. US-Dollar) am ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Abschlusses gezahlt werden. Unternehmensangaben zufolge erwartet Bloom für das Jahr 2021 einen Umsatz von ca. 66 Mio. US-Dollar.

Kommen wir zu den charttechnischen Aspekten. Der obere 2-Jahres-Chart auf Tagesbasis zeigt deutlich, dass sich die Aktie in einer prekären Lage befindet. Der im Februar installierte Abwärtstrend dominiert Chart und Handel. Nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 10 US-Dollar rückte unweigerlich der nächste wichtige Supportbereich bei 8,0 / 7,5 US-Dollar in den Fokus. Bislang kann Curaleaf diesen verteidigen. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es Curaleaf auch weiterhin gelingen würde, anderenfalls könnte es auf der Unterseite noch einmal eng werden.

Kurzum. Die aktuelle Konstellation offeriert weitere Risiken auf der Unterseite. Sollte die Zone 8,0 / 7,5 US-Dollar nicht halten, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 6 US-Dollar oder gar 5,0 US-Dollar ausdehnen. Um eine Entlastung herbeizuführen, muss Curaleaf signifikant über die 10,0 CAD vorstoßen.