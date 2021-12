Spannung bei USD/JPY! Das Währungspaar steuert auf eminent wichtige Handelstage zu. Die aktuelle charttechnische Konstellation offeriert die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung durch den US-Dollar. Noch ist das Szenario aber noch nicht in trockenen Tüchern…

In den letzten Wochen dominierte ein Konsolidierungsszenario das Handelsgeschehen bei USD/JPY. Nach dem fulminanten Zwischensprint des Greenbacks (legte von Ende September bis Ende November von 109+ JPY auf 115+ JPY zu) kam diese Verschnaufpause nicht überraschend.

Das Kursmuster der letzten Wochen lässt sich zudem in das Korsett einer W-Formation pressen, wobei die beiden Tiefs im Bereich von 112,6 JPY sowie das Zwischenhoch bei 115,5 JPY die Eckpunkte der Formation bilden.

Fundamentalen Rückenwind gab es für den Greenback durch die Dezembersitzung des FOMC der US-Notenbank. Die US-Notenbank hatte ja den Märkten ein Auslaufen ihrer Wertpapierkäufe sowie je drei Zinsschritte in 2022 und 2023 mehr oder weniger deutlich in Aussicht gestellt.

Während es derzeit in Bezug auf US-amerikanische Konjunktur- und Preisdaten recht ruhig zugeht, wurden in Japan Daten veröffentlicht. Diese stützten tendenziell den Yen, sodass er in einem begrenzten Ausmaß der Dollarstärke etwas entgegensetzen konnte. In der nächsten Woche steht dann eine Vielzahl von Daten in den USA zur Veröffentlichung an.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist alles auf einen Showdown vorbereitet. Der thematisierte Doppelboden zeigt Wirkung. Der US-Dollar verlagerte das Handelsgeschehen zuletzt in Richtung wieder in Richtung 115 JPY. Doch erst ein signifikanter Ausbruch des Greenbacks über das markante Hoch von Ende November, das bei 115,5+ JPY markiert wurde, würde das Chartbild klären und die W-Formation vervollständigen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde sich dem US-Dollar weiteres Aufwärtspotential in Richtung 117,5 / 118,0 JPY erschließen. In diesem Bereich liegt ein markantes Hoch aus dem Dezember 2016. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, muss der Greenback den Bereich 112,5 JPY erfolgreich verteidigen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage noch einmal neu bewertet werden.