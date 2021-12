Seit geraumer Zeit dominiert eine Seitwärtsbewegung das Handelsgeschehen bei Kupfer. Bisherige Versuche, die Range über eine der beiden Begrenzungen zu verlassen, scheiterten. Erst zuletzt geriet hierbei die Unterseite ins Wanken; Kupfer konnte sich jedoch zügig zurück in die Range „retten“.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kupfer hieß es unter anderem „[…] Das Chartbild des Industriemetalls wird noch immer von der potentiellen Doppeltopformation im Bereich von 4,8+ US-Dollar dominiert. Solange aber der Bereich des vermeintlichen Zwischentiefs (4,0 US-Dollar) dieser Formation nicht unterschritten wird, bleiben die negativen Einflüsse des Doppeltops (noch) begrenzt. Kurzum. Die derzeit markanten Preisbereiche lauten 4,0 US-Dollar auf der Unterseite sowie 4,8+ US-Dollar auf der Oberseite. Erst ein Ausbruch über die 4,8+ US-Dollar bzw. ein Rücksetzer unter die 4,0 US-Dollar würden belastbare Signale liefern. Aktuell oszilliert Kupfer im Bereich von 4,2 US-Dollar und 4,5 US-Dollar und damit mehr oder weniger im charttechnischen Niemandsland. Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in den übergeordneten Grenzen 4,8+ US-Dollar und 4,0 US-Dollar sollte nicht überraschen.“

Die zuletzt thematisierte Spanne 4,2 US-Dollar bis 4,5 US-Dollar hat weiterhin Bestand. Kurzzeitig tauchte Kupfer unter die 4,2 US-Dollar ab, konnte diesen Rücksetzer aber zügig wieder korrigieren. Ohnehin liegen die übergeordnet relevanten Preisbereiche bei 4,8 US-Dollar (potentielles Doppeltop) und bei 4,0 US-Dollar.

Derzeit fehlt es Kupfer an fundamentalen Impulsen, um eine klare Richtung auszubilden. Das könnte sich in der nächsten Woche ändern, denn zahlreiche Konjunkturdaten stehen hier zur Veröffentlichung an. Vor allem die anstehenden chinesischen und US-amerikanischen Daten dürften eine besondere Aufmerksamkeit erfahren.

Kurzum. Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich in der Seitwärtsbewegung des Industriemetalls. Belastbare fundamentale Impulse müssen her, um die Preisentwicklung bei Kupfer in die eine oder aber in die andere Richtung zu lenken. Kurzfristig bleiben die Begrenzungen bei 4,2 US-Dollar und 4,5 US-Dollar das Maß der Dinge. Übergeordnet sind es die Marken 4,8 US-Dollar und 4,0 US-Dollar, deren Über- bzw. Unterschreiten für frischen Wind sorgen könnten…