Biontech am entscheidenden Punkt

Wie sieht Daniel darüber hinaus die Märkte, wie stellt man sich auf im Depot und wie steuert man sein Depot im aktuellen Umfeld, wie stellt man es schon jetzt Richtung 2022 auf? Was ist unser Plan, was erwartet Euch strategisch bei uns?

AKTION: Wir bieten zum Dezember mit unserer Aktion 10 Prozent dauerhaft Rabatt auf alle Abos - dazu Code “Jahresendrally” eingeben.

Dazu stellen wir zum Jahreswechsel auf jeweiligem Rekordlevel alle unsere Depots neu auf. Unser Turbo-Dienst – Teil im spekulativen Bereich – konnt seit März 2020 von 8.000 auf 24.000 Euro zulegen! Verdreifacht. Denn liebe Abonnenten, wo geht die Reise hin mit unseren Depots? Daniel ist alle zwei Wochen Gast bei n-tv, auch diesmal erklärt er wieder, wann die Börsen Corona hinter sich lassen und wo auch Risiken für Ihr Depot liegen könnten.

Erinnern Sie sich an unser Video von Anfang Dezember? Als wir skeptisch von reinen Aktien-Investments bei Biontech abrieten und auf Bonusse o.ä. auszuweichen empfahlen? Gedanke war – Biontech ist ein Abo-Modell, aber es wird schwächer. Weil sich Omikron entspannter entwickeln dürfte als Wieler, Spahn oder andere vorzugeben glaubten. Und je geringer Menschen Risiken einschätzen, desto geringer eine mögliche Impfneigung 2022 ff. Dies erkennt man schon in den Quoten im Ausland. Und den Wegen, die mit Omikron vollzogen werden von Israel über USA bis sogar Australien jetzt. Biontech ist damit an einer Weggabelung. Ein irre gutes Unternehmen, das jetzt aber im Kurs einen Booster bräuchte. Denn die guten news sind im Kurs drin.