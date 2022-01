Biontech, Apple, Novavax, Moderna, Tesla, Varta – wo sind die Börsenhighflyer 2022?

Liebe Leser, Dezember 2021 und Zeit für einen Arbeitsnachweis bei Feingold Research. Kern unseres Börsendienstes sind unsere Depots. Dort haben wir im Markenwertportfolio 31% p.a erzielen können. Start war am 1.9.2020. Top-Gewinner sind VW, Google und Nvidia mit teils deutlich über 100% Gewinn. Wir investieren dort in die Aktie direkt oder mit Hebel 2. So einfach. Im Optionsscheinportfolio liegt mit Aufnahme am 6. Januar 2021 ein Versechs!facher. Ein Call auf Hugo Boss. Es war DIE Comeback-Story aus unserer Sicht 2021 und sie geht voll auf. Und muss nicht vorbei sein.

Wer mehr wissen mag – unsere NEUE Webseite feingoldresearch.de zeigt all unsere Dienste – auch unsere Coachings – wir geben Nachweise in Wort und Bild und bei Google findet Ihr “Daniel Saurenz” in zahlreichen N-tv-Auftritten, bei Stern, T-online, FAZ, Capital und vielen Medien mehr.