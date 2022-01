Julius Baer to Sell Wergen & Partner in Management Buyout (PLX AI) – Julius Baer Group to sell Wergen & Partner Wealth Management Ltd in a management buyout.The parties have signed a corresponding agreement, according to which the transaction shall be completed in Q1 2022Julius Baer acquired Wergen & … (PLX AI) – Julius Baer Group to sell Wergen & Partner Wealth Management Ltd in a management buyout.

The parties have signed a corresponding agreement, according to which the transaction shall be completed in Q1 2022

Julius Baer acquired Wergen & Partner Wealth Management Ltd in February 2017

The company, which has always been profitable, has since developed successfully under the unchanged leadership with assets under management doubling

The current Wergen & Partner team of six people will continue to independently serve the clients of Wergen & Partner Wealth Management Ltd that are booked with various custodian banks

The transaction is due to be closed in Q1 2022

The parties have agreed not to disclose the purchase price



Julius Baer Group Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 03.01.2022, 07:02

