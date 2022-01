Pilnys Asia Insights E-Commerce: Südostasien goes digital Südostasien goes digital: Das eröffnet auch für Anleger zahlreiche Investitionsmöglichkeiten. Die digitale Wirtschaft Südostasiens verzeichnete 2021 ein beispielloses Wachstum – allein in der ersten Jahreshälfte kamen 20 Millionen neue Online-User hinzu. Warum die Region einer der globalen Digitalisierungstreiber ist und welche Bereiche Anleger:innen besonders in Blick behalten sollten, erklärt unser Asienexperte Karl Pilny. Sowohl als Markt wie auch als Produzent wird Südostasien einer der E-Commerce- und Digitalisierungstreiber auf globaler Ebene sein. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

Gastautor: Helge Rehbein | 06.01.2022, 08:00

