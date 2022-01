Gold ist unproduktiv und wirft bekanntlich keine Zinsen ab. Das gilt jedoch nicht für Goldproduzenten. Zahlreiche Minenkonzerne, etwa die Branchenriesen Barrick Gold (Kanada) und Newmont Goldcorp (USA), haben in der Vergangenheit ihre Dividende angehoben. Daher sind Goldminenaktien für solche Anleger attraktiv, die überproportional von einem Anstieg der Goldpreise profitieren oder Edelmetallinvestments mit einer regelmäßigen Ausschüttung verbinden wollen. Für das Geschäftsjahr 2021 wird eine Dividendenrendite von rund 3,87 Prozent erwartet. Darüber hinaus produziert Barrick Gold auch nennenswerte Mengen an Kupfer, welches in Zukunft vermehrt Eingang in die wachsende Zahl an Elektromotoren der Autoindustrie finden wird.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Bild ist der Kurs von Barrick Gold nach dem coronabedingten Sell Off von März 2020 in der Spitze bis zum 18. August 2020 um 147 Prozent gestiegen. Danach hat sich eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet, die eine Kernunterstützung im Bereich vom 17,37 US-Dollar etabliert hat. Die Kernunterstützung wurde mehrmals getestet und sollte in der nächsten Zukunft nicht nachhaltig unterschritten werden. Nachdem die Inflationsentwicklung mittelfristig von den Notenbanken in den USA und der Eurozone eher lockerer genommen wird, sind Anleger aktuell mit einer negativen Realverzinsung von rund 5 Prozent konfrontiert. Müsste die Anlage Gold als Inflationsschutz nicht mit dem Phänomen Crypto-Währung konkurrieren, wären der Goldkurs und damit auch der Kurs von Barrick mittlerweile bedeutend höher. Dennoch sollte die Gemengelage dafür sorgen, dass sich der Barrick-Kurs in den kommenden Monaten bis zum Widerstand bei 21,04 US-Dollar weiterentwickelt.