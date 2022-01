E-Auto-Pionier Tesla hat im letzten Quartal mehr als 300.000 Fahrzeuge ausgeliefert, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Das bedeutet einen neuen Rekord für die Kalifornier, die im Jahr 2021 insgesamt 936.000 Wagen ausgeliefert haben – ein Plus von 87 Prozent. Damit konnte Tesla die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Die Kalifornier wollen weiter in großen Schritten wachsen. In diesem Jahr sollen auch die Giga-Fabriken in Grünheide und im texanischen Austin in Betrieb genommen werden. Die Auslieferungen sollen nach den Plänen von Tesla-Chef Elon Musk jährlich um 50 Prozent wachsen.

Tesla-Aktionäre haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Die Aktie steht zu Jahresanfang 66 Prozent höher als vor einem Jahr. Der Auslieferungs-Rekord sorgte am Montagmorgen für einen deutlichen Kurssprung. Aktuell liegt die Tesla-Aktie knapp fünf Prozent im Plus.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion