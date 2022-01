Über 42.000 Prozent Plus Die besten Kryptos 2021: Spiele-Token stehlen Bitcoin und Co. die Show Weder Bitcoin, noch Ethereum, Tether oder Solana: Keine der großen Kryptowährungen konnte Gala im Jahr 2021 das Wasser reichen. Mit einem Kursplus von über 42.000 Prozent setzte sie sich an die Spitze. Foto: Pascal Bernardon - Unsplash Gala-Games ist ein Blockchain-basiertes Spielenetzwerk, das im Juli 2019 von Eric Schiermeyer gegründet wurde. Da es Berührungspunkte zum Metaverse aufweist, konnte Gala im vergangenen Jahr vor allem durch die Umbenennung von Facebook in Meta und den daraus resultierenden Hype profitieren. Insgesamt legte der Token von 0.0014 auf 0.5132 US-Dollar kurz vor Weihnachten zu. Ende November notierte der Gaming-Token sogar bei 0.7121 US-Dollar. Mit Abstand ist Gala Games der größte Kurssprung im Jahr 2021 gelungen — von all denen, die auf eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde US-Dollar kommen. Die 10 erfolgreichsten Kryptos 2021 mit mehr als einer Mrd. Marktkapitalisierung Platz Name Marktkapitalisierung in Mrd. USD Kursplus in % 1 Gala 3,1 42.713 2 Axie Infinity 5,8 15.973 3 The Sandbox 4,6 13.549 4 Polygon 16 12.614 5 Terra 31 12.567 6 Solana 55 9.575 7 Fantom 3,6 8.090 8 Kadena 1,8 7.530 9 Harmony 2,7 5.523 10 Decentraland 6,0 3.805 Quelle: CoinMarketCap; Handelszeitung (Stand:23.12.2021) Den zweiten Platz hat ebenfalls ein Spiele-Token ergattert. Axie Infinity wurde 2018 als Blockchain-Computerspiel von Sky Mavis herausgegeben. Über zwei Millionen Nutzer sollen sich am Tag auf der Spieleplattform befinden. Den dritten Platz auf dem Sieger-Treppchen sichert sich eine weitere Spieleplattform namens The Sandbox. Erst auf den Plätzen vier bis sechs können sich mit Polygon, Terra und Solana – drei nach Marktkapitalisierung größere Kryptowährungen – festsetzen, ehe die hinteren Plätze wieder von kleineren Coins eingenommen werden. Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion





Wertpapier

BTC zu USD ETH zu USD





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: wallstreet:online Zentralredaktion | 03.01.2022, 16:08 | | 137 0 | 0 03.01.2022, 16:08 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer