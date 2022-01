Die Erfahrung zeigte mir bereits vor über 10 Jahren, dass der Goldpreis zur Monatsmitte am häufigsten schwächelt. Dies koinzidiert mit dem Zeitfenster, in dem Kapital in Anleihen und Aktien strömt. Statistische Untersuchungen zeigten dann, dass besonders Handelstag 11 des Monats (nicht Kalendertag!!) eine signifikante Schwäche aufweist. In der nachfolgenden Grafik sehen wir die Auswertung nach Handelstagen des Monats (TDM).

Fällt Handelstag 11 auf einen Montag, ist das Ergebnis für einen Short-Trade, bei dem man zu Handelsbeginn einsteigt, und zum Handelsende aussteigt, noch besser, wie wir nachfolgend an der Wochentag-Auswertung sehen können. Ein 50-Dollar-Stop eignet sich hierbei gut zur Absicherung.

Wenn wir zudem am Vortag einen steigenden Goldpreis hatten, ist der Trade am ergiebigsten.