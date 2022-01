2021 sind die Erdgaspreise explodiert. Gleichzeitig sorgten politische Spannungen zwischen den USA und Deutschland sowie der EU der neuen Pipeline Nordstream 2 betreffend für Verstimmungen. Den russischen Energiekonzern Gazprom scheint das allerdings kalt zu lassen.

Wie Gazprom mitteilte, sind im vergangenen Jahr die Erdgaslieferungen nach Deutschland höher ausgefallen als noch im Jahr davor. Der Konzern bezifferte das Plus auf 10,5 Prozent. Zudem seien alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Europa eingehalten worden, unterstrich der Energie-Riese.

Das Exportziel für Europa und die Türkei beträgt Gazprom zufolge 183 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Ob das Unternehmen es erreicht hat, ist allerdings noch unklar: In die Gebiete außerhalb der ehemaligen Sowjetunion wurden 185,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas geliefert, wobei in den ersten neun Monaten 7,1 Milliarden Kubikmeter nach China flossen, wie Gazprom bekanntgab. Das Unternehmen hatte erst im Dezember angekündigt, in 2021 einen Rekordgewinn anzupeilen. Dieser sollte 2022 wegen der anhaltend hohen Preise nochmals übertroffen werden.

Gazprom-Aktie erholt sich

Im Gegensatz zur fundamentalen Entwicklung hat sich der Aktienkurs von Gazprom in den vergangenen Monaten negativ entwickelt, wobei der Aufwärtstrend in diesem Jahr intakt ist. Auch die 200-Tagelinie (rot) steigt an. Zuletzt drehte auch der MACD (Momentum) wieder nach oben und stützt den Aufschwung. Die Unterstützung liegt am Dezembertief bei 8,40 Dollar, auf der Oberseite müsste die Abwärtstrendlinie bei rund 9,30 Dollar aus dem Weg geräumt werden, um das Chartbild wieder nachhaltig zu verbessern.