Mit einem Tagesgewinn von fast 1 Prozent startete der DAX gestern ins Börsenjahr 2022. Schon in den letzten Handelstagen des vergangenen Börsenjahres legte der Deutsche Aktienindex durchaus eine fesche Sohle aufs Börsenparkett. Dass der Aktienmarkt am Ende und zu Beginn eines Börsenjahres auftrumpft, ist allerdings nichts Ungewöhnliches. Es handelt sich dabei um einen Kalendereffekt. Laut empirischen Erhebungen der letzten Jahrzehnte schnitt der DAX in den letzten fünf Tagen des alten Jahres sowie in den ersten beiden Handelstagen des neuen Jahres gut ab.

Allzeithoch als wichtiger Widerstand