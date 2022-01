Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte sich von ihrem 12-Monatstief bei 161,65 Euro vom 30. November 2021 deutlich nach oben hin absetzen. Nach dem von Experten als übertrieben angesehenen Kursrückgang nähert sich die Aktie des Triebwerkherstellers und Service-Providers für zivile und militärische Luftfahrzeuge wegen der Hoffnung auf eine Normalisierung des Flugbetriebes in den nächsten Monaten nun wieder dem Bereich von 190 Euro an.

In der Erwartung, dass sich der europäische Luftfahrtsektor im Jahr 2022 erholen wird und eine Umsatzwachstum erreichen sollte, empfehlen die Experten von JP Morgan die MTU-Aktie mit einem Kursziel von 220 Euro zum Kauf. Risikobereite Anleger, die der MTU-Aktie in den nächsten Wochen einen weiteren Kursanstieg auf 200 Euro zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.