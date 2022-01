Novo Nordisk Falls 3.5% After Deutsche Bank Downgrade to Hold (PLX AI) – Novo Nordisk shares fell 3.5% in Copenhagen after Deutsche Bank downgraded the stock to hold from buy. Price target DKK 775 still implies 13% upside (PLX AI) – Novo Nordisk shares fell 3.5% in Copenhagen after Deutsche Bank downgraded the stock to hold from buy.

Price target DKK 775 still implies 13% upside Wertpapier

