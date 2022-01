Der US-Dollar hat gegen den JPY zum möglicherweise entscheidenden Sprung angesetzt. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung „USD / JPY -Greenback vor Kaufsignal“ vom 31.12.2021 zeichnete sich ab, dass der US-Dollar Aufwärtsambitionen hegt.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht ist alles auf einen Showdown vorbereitet. Der thematisierte Doppelboden zeigt Wirkung. Der US-Dollar verlagerte das Handelsgeschehen zuletzt in Richtung wieder in Richtung 115 JPY. Doch erst ein signifikanter Ausbruch des Greenbacks über das markante Hoch von Ende November, das bei 115,5+ JPY markiert wurde, würde das Chartbild klären und die W-Formation vervollständigen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde sich dem US-Dollar weiteres Aufwärtspotential in Richtung 117,5 / 118,0 JPY erschließen. In diesem Bereich liegt ein markantes Hoch aus dem Dezember 2016. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, muss der Greenback den Bereich 112,5 JPY erfolgreich verteidigen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage noch einmal neu bewertet werden.“

Aktuell notiert der US-Dollar bei 116,3 JPY. Der Ausbruch über das markante Hoch von Ende November (115,5+ JPY) ist angelaufen. Damit könnte nun die zuletzt thematisierte W-Formation vervollständigt werden.

Ausbruchssituationen sind allerdings mitunter eine heikle Angelegenheit. Insofern wird es in den nächsten Tagen (aus Sicht des US-Dollars) darauf ankommen, den Ausbruch zu manifestieren. Jeder Tag, an dem der Greenback oberhalb von 115,5 JPY notiert, ist ein guter Tag.

Gleichzeitig rückt der Bereich des Doppelbodens (112,5 JPY) in der aktuellen Situation zur zentralen Unterstützung auf. Sollte es daher für den US-Dollar noch einmal unter die 112,5 JPY gehen, müsste die Lage neu bewertet werden.

Um mögliche, aus dem Ausbruch resultierende, Bewegungsziele abzuleiten, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Wir haben hierzu einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht. Hier zeichnet sich mit dem Bereich um 118,5+ JPY ein potentielles Bewegungsziel ab.