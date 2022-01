Bei NFTs handelt es sich um digitale Eigentumszertifikate, die auf der Blockchain gespeichert sind. Erstmals in die Schlagzeilen geriet die Nische im März 2021, als der Künstler Mike Winklemann, bekannt unter seinem Pseudonym Beeple, beim Auktionshaus Christies seine Collage aus 5000 Bildern als NFT versteigerte. Das digitale Werk mit dem Namen „Everydays: The first 5000 Days“ kam für 69 Millionen US-Dollar unter den Hammer.

Manche Experten glauben, dass 2022 endgültig der Durchbruch aus der Krypto-Nische in den Mainstream folgt. So schreibt John Patrick Lee vom Vermögensverwalter VanEck in seinem Jahresausblick 2022: „Die nächsten wichtigen Anwendungsfälle werden Sporttickets, Treuepunkte und E-Sport sein.“ Auf dem Markt der Gamer und Sportfans sieht der Analyst noch viel Potenzial für NFTs. „Die Smart-Contract-Optionen, welche die NFT-Plattform bietet, werden zur Teilnahme anregen, da mehr Funktionen, wie z. B. Premium-Sitzplatzverlosungen, das Engagement und die Akzeptanz bei den Fans erhöhen werden.“ Zwar hätten NFTs bereits 2021 ein gutes Jahr erlebt, doch man sei überzeugt, „dass das Beste noch vor ihnen liegt“, so Lee.

Es gibt aber auch kritische Stimmen zum NFT-Hype. So meint George Monaghan, Analyst von der Research-Firma GlobalData gegenüber der Zeitung The Guardian: "2021 war es hektisch im NFT-Geschäft. Das wird sich in den kommenden Jahren legen, und NFTs werden sich in etwas einpendeln, sodass sie mehr dem heutigen modernen Kunstmarkt ähneln, wo der Konsens über den Wert solider ist. Dennoch wird es noch Jahre dauern, bis ein Kryptomarkt, geschweige denn ein NFT, etwas erreicht, was man auf konventionellen Märkten als stabil bezeichnen würde. Ich würde jetzt noch nicht meinen Notgroschen in irgendwelche Meme-NFTs investieren".

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion