DAX wieder im Bereich des Fibonacci-Fächers

Das zuvor noch offene Gap auf der Oberseite bei 16.090 Punkten wurde bereits geschlossen. Damit sind auf der Oberseite keine Gaps mehr offen, aber dafür eine ganze Reihe von Gaps auf der Unterseite. Dabei ist zu beachten, dass Gaps in der Regel wieder geschlossen werden. Der DAX steht also auf einem wackeligen Boden. Auf der Oberseite bleibt der DAX weiterhin durch den oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell 16.300 Punkten eingegrenzt. Auf der Unterseite unterstützt der 10er-EMA im Monatschart bei 15.300 Punkten. In den Vormonaten ist der DAX immer wieder am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten abgeprallt. Es bietet sich eine Short-Chance.

Aktuelle Lage