Bei Amazon, Google & Co. sind Kurszuwäche in Höhe von 1.000 % und mehr alles andere als Utopie gewesen. Doch auch eher unbekanntere Aktien haben dieses Potenzial bereits in der Realität bewiesen. Sie alle hatten eines gemeinsam: Megatrends!

Amazon – das Musterbeispiel für Megatrend-Investments

Das Internet hat unser Leben so stark verändert wie keine andere Technologie in den letzten Jahrzehnten. Es ist zugleich das Musterbeispiel wie Trend-Investments funktionieren und wie lukrativ sie für Anleger sein können. Nach einer Frühphase der Unternehmensgründungen folgte zur Jahrtausendwende ein völlig überzogener Hype der Internet-Aktien, bevor sich der Markt anschließend sortierte. Zahlreiche Nullnummern waren plötzlich pleite.

Doch nicht alles löste sich in Luft auf. Nach dem Platzen der New-Economy-Blase setzten einige Unternehmen auch zu einem beispiellosen Siegeszug an. Die Liste der wertvollsten Unternehmen der Welt wird heute von den damals neu entstandenen oder wiederauferstandenen Unternehmen dominiert. Das Musterbeispiel schlechthin des enormen Kurspotenzials von Megatrends ist Amazon. 1995 als Onlinebuchhandlung gegründet, ist der US-Konzern heute der klare Platzhirsch im Onlinehandel. Auch in Deutschland führt an Amazon kaum ein Weg mehr vorbei – und das längst nicht mehr nur im Onlineversand, sondern auch als Anbieter von Clouddiensten oder eigenen Geräten wie dem Streaming-Stick Fire TV oder dem E-Reader Kindle.

Die Aktie gewann 2.000 % seit 2011

Der Lohn: herausragende Renditen für die Anleger des Online-Riesen. Allein in den letzten zehn Jahren beträgt das Kursplus über 2.000 % – und dabei steckte Amazon 2011 bereits alles andere als noch in den Kinderschuhen. Der US-Konzern ist damit ein Musterbeispiel dafür, dass sich nicht nur in der Anfangsphase bis zum absoluten Hype hohe Renditen mit Megatrends erzielen lassen, sondern auch in Phase 6 unseres Trendphasen-Modells: der langfristigen Erfolgsphase. Die erste Verzehnfachung des Kurses gelang Amazon sogar innerhalb von gerade einmal etwas mehr als einem Jahr. Gestartet zu einem– um Aktiensplits bereinigten – Ausgabekurs von 1,50 US-Dollar im Mai 1997 stand schon im September 1998 der 10-fache Wert an der Kurstafel. Seither hat der Aktienkurs noch einmal um mehr als das 200-Fache zugelegt.

Verzehnfachung auch bei Facebook

Vom Megatrend Internet hat aber nicht nur Amazon massiv profitiert. Auch Facebook, heute Meta Platforms, ist für Anleger der ersten Stunde seit diesem Jahr ein Verzehnfacher. In nicht einmal einem Jahrzehnt hat sich der Kurs seit der Auflage verzehnfacht. Und Meta Platforms steht derzeit bereit, um vom nächsten großen Tech-Megatrend zu profitieren: Metaverse. Die neue Dimension des Internets hat Tech-Experten zufolge das Potenzial unsere Gesellschaft so zu verändern wie Internet und Buchdruck zusammen.

1.000 %-Performance gibt es auch abseits des Internets

Megatrends finden sich aber auch abseits des Internets, wie zum Beispiel bei einem weiteren Überflieger der vergangenen Jahre: Nel. Das norwegische Unternehmen produziert weder Handys noch verkauft es massenhaft Waren oder Dienstleistungen über das Internet. Nein, bei Nel lautet das Zauberwort: Wasserstoff. Die Norweger bieten Lösungen für die Produktion, Speicherung und Verteilung von grünem Wasserstoff an. Eben dieser gilt als wichtiger Baustein einer erfolgreichen Energiewende. Damit bedient Nel ebenfalls einen potenziellen Megatrend der nächsten Jahrzehnte. An der Börse war das Thema heißbegehrt. Die Marke bei 1.000 % hat die Nel-Aktie in weniger als drei Jahren nach dem Börsengang durchbrochen. In diesem Jahr ließ sie allerdings erst einmal Dampf ab, sodass aktuell ‚nur‘ noch knapp 500 % Performance seit der Erstausgabe zu Buche stehen.

Fundierte Analyse – auch nach dem Anfangshype

Solche Korrekturen sind nach der Hype-Phase von Megatrends vollkommen normal. Auch Amazon, Apple oder Facebook haben immer wieder Korrekturphasen durchlebt. In diesen Phasen gilt es, nicht in Panik zu geraten. Während der Bereinigung zeigt sich, welches Unternehmen anschließend für Langfristinvestoren interessant sind. Am besten hat man diese natürlich schon vor der Korrektur identifiziert. Dann sind die Korrekturphasen auch eine gute Chance für gezielte Nachkäufe zu günstigeren Preisen.

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Der Artikel erschien zuerst im freien Blog von Dirk Müllers Cashkurs-trends.de und wurde von der Cashkurs*Trends-Redaktion verfasst. In unserem Blog finden Sie weitere Artikel und Neuerscheinungen rund um Zukunftsthemen und Trendinvestments.