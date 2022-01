Ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich mich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte. Als erstes hab ich mir natürlich angesehen, wie tödlich das neue Virus ist. Betrachtet man nur die Sterblichkeit, so liegt Covid-19 nach der bisher größten Untersuchung der WHO etwa auf dem Niveau einer mittelschweren Grippe. Durchschnittlich 0,23% der Erkrankten sterben. In der Gruppe der unter 70-Jährigen beträgt die Sterblichkeit 0,05%. Doch neben der Sterblichkeit gibt es noch andere Aspekte der Krankheit, die bei einer Entscheidung für oder gegen eine Impfung angesehen werden müssen. Schwere Krankheitsverläufe oder Berichte über Long-Covid gehören zu einer Kosten/ Nutzen-Abschätzung genauso, wie die Schwere und Wahrscheinlichkeit von Impfnebenwirkungen. Einige wenige Gedanken dazu will ich hier aufführen, natürlich ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Das Thema ist zu komplex. Und genau das ist der eigentliche Punkt. Doch dazu später mehr.

Um zu einer Entscheidung für oder gegen eine Impfung zu kommen, habe ich mir mehrere Untersuchungen zur Wirksamkeit angesehen. Die Statistiken überzeugen mich noch nicht. Als mathematischer Physiker bilde ich mir ein, ein gewisses Gefühl für die Fallstricke von Statistiken zu haben. Dennoch möchte ich keineswegs behaupten, dass die Impfung unwirksam ist. Ich kenne bei weitem nicht alle Daten und ob ich die Zahlen immer richtig interpretiere, ist auch ungewiss. Unzähligen Berichten zufolge gilt die Wirksamkeit der Impfstoffe als belegt.

Andererseits - und das gehört auch in die Betrachtung - weist eine Untersuchung zweier Statistik-Professoren, basierend auf Zahlen des statistischen Bundesamtes, eine positive Korrelation zwischen Impfquote und Übersterblichkeit aus. Das heißt, dort, wo mehr Menschen geimpft sind, sterben mehr. Die Statistiker sind recht vorsichtig bei der Interpretation ihres Resultats. Aber nach aktuellem Stand muss hinter die Aussage “die Impfung schützt vor tödlichen Verläufen” ein Fragezeichen gesetzt werden.

Die Risiken der Impfung abzuschätzen, fällt mir noch schwerer. Es handelt sich bei der Impfung um eine Gentherapie. Auch wenn es vielleicht nicht besonders rational erscheint, so muss ich doch gestehen, dass ich allein deswegen schon ein komisches Gefühl in der Magengrube habe. Doch auch sachlich betrachtet gibt es ein paar Punkte, die gegen eine Impfung sprechen. Etwa der, dass sie mehr Nebenwirkungen hat als bisher verabreichte Impfstoffe. Das kann man den Statistiken der WHO entnehmen. Und über Langzeitnebenwirkungen dieser neuen Impfart kann man nur spekulieren. Wie der Name schon sagt, sieht man die erst nach langer Zeit. Manche mögen einwenden, dass die verwendete Technologie auch schon lange existiert und gut erforscht ist. Doch das scheint mir eher ein Argument gegen die Impfung zu sein, denn soweit ich weiß, hat es in all den Jahren kein massentauglicher Impfstoff auf Basis dieser Gentechnologie bis zur Zulassung geschafft. Und auch die aktuellen Impfstoffe haben nur eine bedingte Zulassung. Das Ergebnis meiner eigenen Kosten/ Nutzen Rechnung lautet: Aus heutiger Sicht möchte ich mich nicht impfen lassen.

Auch wenn ich zu einem anderen Entschluss gekommen bin, verstehe ich dennoch jeden, der Angst vor Covid-19 hat und sich impfen lässt. Ich weiß, dass man bei einer so komplexen Fragestellung eigentlich zwangsläufig zu verschiedenen Auffassungen kommen muss. So sind fast alle aus meiner Familie geimpft. Ich bin mir auch absolut nicht sicher, dass meine Entscheidung die richtige ist. Sie spiegelt lediglich den aktuellen Stand meiner ganz persönlichen Risikoeinschätzung wider. Vielleicht sind viele meiner Bedenken, die Impfung betreffend, unnötig.

Ich weiß dennoch, dass niemand die Konsequenzen der Entscheidung für oder gegen eine Impfung vollständig abschätzen kann. Die Impfbefürworter aber auch die Impfgegner, die mit völligem Unverständnis zur jeweils anderen Seite herüber schauen, sollten sich fragen, wie sicher sie sich wirklich sind. Würden Sie die volle Verantwortung für denjenigen übernehmen, den sie zu der einen oder anderen Entscheidung drängen? Diese Verantwortung wäre mir zu viel. Denn was ist, wenn ich jemanden von der Impfung abhalte und er schwer an Covid-19 erkrankt? Oder ich bringe ihn dazu. sich impfen zu lassen und er bekommt schwere Nebenwirkungen. Egal wie unwahrscheinlich die sind, ausschließen kann man sie nicht.

Wieso aber werde ich gesellschaftlich ausgegrenzt, wenn ich die persönliche Entscheidung gegen eine Impfung treffe? Und ja, wenn z. B. ein Restaurantbesitzer per Gesetz davon abgehalten wird, mich zu bedienen, dann ist das systematische Ausgrenzung.

Liegt es daran, dass man Angst vor mir hat, weil ich potentiell ansteckend bin? Das sind doch meine geimpften Mitmenschen auch. Dass Geimpfte die Krankheit genauso oder sogar mehr verbreiten als Ungeimpfte, ist mittlerweile bekannt. Eine entsprechende Harvard-Studie zeigt genau dieses unerwartete Ergebnis.

Oder liegt es daran, dass ich im Falle einer Krankheit eventuell einem anderen ein Intensivbett wegnehme? Im Jahr 2020 lag die durchschnittliche Auslastung der Intensivbetten bei 67%, davon waren durchschnittlich 1,9% Patienten mit positivem Coronatest - das Maximum im Dezember 2020 lag bei knapp unter 5% (hier der Link zum entsprechenden Bericht des Bundesgesundheitsministeriums).

Aber was ist das überhaupt für eine Denkweise? Mit der gleichen Argumentation könnte man Übergewichtige und Raucher ausgrenzen: Herz-Kreislauferkrankungen sind mit 40% Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Zu den Hauptgründen dieser Erkrankungen zählen: Adipositas und Rauchen. Wollen wir zukünftig auch Rauchern und beleibteren Menschen wegen Bettenmangel die Behandlung verweigern? Wollen wir sie zum Abnehmen und Rauchverzicht nötigen? Wo führt das alles hin?

Bin ich ein Radikaler, weil ich der Meinung bin, dass jenseits von allem Pro und Contra die Entscheidung über eine Impfung - einen Eingriff in meinen Körper - auf der persönlichen Ebene bleiben muss? Bin ich unsolidarisch - oder sagen wir gleich, was gemeint ist - böse, nur weil manche das über Ungeimpfte im Allgemeinen sagen?

Stellt meine bloße Existenz als Ungeimpfter schon eine Bedrohung für andere Menschen dar?

Das letzte Mal, als die bloße Existenz einer Bevölkerungsgruppe als Bedrohung wahrgenommen wurde, landeten wir im Faschismus. Damals genügte es, dass man das falsche Parteibuch besaß. Heute ist das entscheidende Papier der Impfausweis.

Wieder reduzieren wir den einzelnen Menschen auf seine Einstellung zu irgendetwas. Er ist Geimpfter oder Ungeimpfter - gut oder böse. Vielleicht stört es den ein oder anderen Geimpften nicht, dass seine unvakzinierten Mitmenschen von den Machthabern immer mehr in ihren Grundrechten beschnitten werden. Doch auch der Impfpass wird die Grundrechte nicht lange garantieren. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir diesen Weg weiter beschreiten oder auch nur schweigend tolerieren, enden wir irgendwann alle als Opfer des Systems.

Martin Niemöller:

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“

Autor: Dr. Alexander Hertsch - Atlas Initiative für Recht und Freiheit e.V.

www.atlas-initiative.de