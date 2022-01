Das abgelaufene Jahr war von einer klaren Erholungsbewegung beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude geprägt, in der Spitze erreichte der Energieträger ein Niveau von 86,67 US-Dollar pro Fass und drehte anschließend an dieser Stelle zur Unterseite ab. Bis Anfang Dezember ging es dabei auf die markante Unterstützung bei rund 70,00 US-Dollar abwärts, wo auch der mittelfristige seit April 2020 bestehende Aufwärtstrend verläuft und für zusätzliche Unterstützung sorgte. In dieser Woche konnte schließlich das Niveau von rund 80,00 US-Dollar überwunden werden, dabei präsentiert sich die laufende Aufwärtsbewegung in fünf Wellen und weist aus technischer Sicht damit einen Impuls aus. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung dürfte mittelfristig nun der dreistellige Bereich in Angriff genommen werden. Aus fundamentaler Sicht spricht gegen einen weiteren Preisanstieg bislang nichts, trotz der anhaltenden Corona-Pandemie brummt die Wirtschaft weltweit.

Dreistelliger Kursbereich im Fokus

Sobald der Widerstandsbereich von rund 80,00 US-Dollar überwunden wird, könnten weitere Zugewinne zunächst an die Zwischenhochs aus November bei 82,96 und 85,46 US-Dollar verzogen werden. Darüber würde schließlich das letzte Jahreshoch bei 86,67 US-Dollar in den Fokus rücken. Auf mittelfristige Sicht dürfte nach dem jetzt vorliegenden Impuls der runde Bereich von rund 100,00 US-Dollar in den Fokus geraten und würde sich entsprechend für ein längeres Investment anbieten. Hierzu könnte dann beispielsweise das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX4170 zum Einsatz kommen. Ein bärisches Szenario ergibt sich für den Future dagegen ersten unterhalb von 70,00 US-Dollar.