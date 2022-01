Jahrelang galt für die Aktienmärkte das Motto: don´t fight the Fed - handele nicht gegen die (Liquidität der) US-Notenbank Fed! Denn eines wird immer klarer: die Fed betreibt nicht nur Tapering und dürfte in 2022 mehrfach die Zinsen anheben, sondern sie überleht nun, wie sie ihre Bilanzsumme schneller reduzieren kann. Die Bilanzsumme der Fed und die Aktienmärkte sind parallel gestiegen - was also würde eine Schrumpfung der Bilanzsumme bedeuten? Gestern haben wir eine interessante Entwicklung gesehen: je höher die Bewertung einer Aktie, desto schlechter die Performance. Wenn die Fed nun auf die Bremse tritt, zählen also plötzlich wieder bisher eher nebensächliche Dinge wie Bewertungen!

Hinweis aus Video: "Goldpreis zu hoch? Steigende Renditen drücken weiter – die aktuelle Lage"

Das Video "Ende der Exzesse? Don´t fight the Fed!" sehen Sie hier..