Bei der Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) standen im Jahr 2021 heftige Kursschwankungen auf der Tagesordnung. Konnte sich die Aktie nach ihrem 25-prozentigen freien Fall vom 10. September 2021 bis zum 13.Oktober 2021 von 99 Euro auf bis zu 73,88 Euro bis zum 19.November 2021 wieder auf bis zu 87,36 Euro erholen, so geriet sie danach wieder deutlich unter Druck und verzeichnete am 16. Dezember 2021 bei 67,28 Euro sogar ein neues Jahrestief.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de würde sich die charttechnische Situation der Aktie erst bei einem Anstieg auf 73,82 Euro aufhellen. Allerdings erscheint auch ein Rückfall in Richtung 50,34 bis 48,31 Euro möglich, sofern die Aktie die Marke bei 67,28 Euro unterschreitet. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie in den nächsten Wochen ihre Kursverluste ausbauen wird, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte interessant sein.