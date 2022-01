Dass es schnell gehen könnte, hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet, denn die kurz vor Weihnachten gestartete Bohrung auf Anshof-3 konnte ohne Probleme wie geplant niedergebracht werden, sodass Anfang Januar das erste primäre Ziel fast erreicht war. In der Zwischenzeit hat der Bohrer die erste Zielzone durchteuft und es besteht die Gewissheit darüber, dass eine neun Meter tiefe ölführende Zone entdeckt wurde.

Ein Erfolg für ADX Energy Limited ( ASX: ADX, FSE: GHU ) bei seiner ersten Bohrung auf dem neuen Prospektionsgebiet in Niederösterreich hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet. Heute wurde er vom Unternehmen bestätigt, denn in 2.400 Meter Tiefe wurde wie erwartet im primären Eozän ein neun Meter langer Abschnitt mit einem Ölvorkommen entdeckt.

Sehr überraschend ist dieser Fund nicht, denn schon während der gesamten Bohrzeit war deutlich geworden, dass die zuvor auf der Basis von anderen Bohrungen in der Region und der von ADX auf dem Projektgebiet eingesetzten 3D-Seismik gemachten Annahmen sich im Lauf der Bohrung immer wieder bestätigt haben. Es war beispielsweise erwartet worden, dass die Bohrung auch auf Gasvorkommen stoßen könnte und tatsächlich wurde in 850 Meter Tiefe ein 20 Meter langes Gasreservoir angetroffen.

Nun bestätigt der erste Ölfund in 2.400 Meter Tiefe erneut die Richtigkeit der zuvor gemachten Annahmen. Sollte auch noch ein zweites Ölvorkommen in 2.500 Meter Tiefe entdeckt werden, würden sich sogar alle wesentlichen Erwartungen an das Bohrloch erfüllen. Klarheit darüber dürfte schon in wenigen Tagen bestehen, denn die endgültige Bohrtiefe wird in Kürze erreicht werden. Bis zum 4. Januar um 20 Uhr war bereits eine Tiefe von 2,400 Meter erreicht.

Die elektrische Vermessung des Bohrlochs wird endgültige Klarheit bringen

Sobald auch die letzten 100 Meter gebohrt sind, beginnen die anschließenden Arbeiten am Bohrloch. Besonders wichtig ist dabei die elektrische Vermessung. Sie wird ab einer Tiefe von 331 Meter bis zum Ende des Bohrloches vorgenommen werden. Mit ihrer Hilfe wird es möglich sein, abzuschätzen, welches Potential die während der Bohrung angetroffenen Kohlenwasserstoffabschnitte haben. Dies gilt sowohl für die erkannten Gasvorkommen im oberen Teil der Bohrung wie auch für den Ölfund nahe der Endtiefe. Aktuell rechnet das Unternehmen damit, dass die Ergebnisse bereits um den 10. Januar herum vorliegen könnten.

Bei der Bewertung der Ergebnisse der letzten Wochen wird deutlich, was ADX Energy in den letzten Monaten in Niederösterreich geleistet hat. Der Bohrplatz trägt zwar die Bezeichnung Anshof-3, ist aber tatsächlich erst das allererste Bohrloch, das auf dieser Liegenschaft niedergebracht wird. Die Arbeiten auf den anderen Bohrplätze konnten noch nicht begonnen werden, weil die Bohrstellen in einem Waldgebiet liegen und die Genehmigung der österreichischen Forstverwaltung noch aussteht.

Auch hier kann man keinem der Beteiligten einen Vorwurf machen, denn seit ADX Energy die Explorationslizenzen in Niederösterreich übernommen hat, sind gerade einmal zwölf Monate vergangen, die zudem durch Corona nicht unbedingt die normalsten Monate waren.

ADX Energy, die mit der Bohrung beauftragte RED Drilling & Services GmbH und auch die österreichischen Behörden haben im vergangenen Jahr sehr zielstrebig an der Entwicklung der Lagerstätten gearbeitet und viel zur ihrer Entdeckung und baldigen Inbetriebnahme beigetragen. Das lässt mit großer Zuversicht auch auf die anderen noch ausstehenden Bohraktivitäten auf dem Projektgelände blicken.

Background

ADX Energy Ltd. (ASX: ADX, FSE: GHU) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Unternehmen, das in Niederösterreich seit Ende 2019 über die beiden produzierenden Ölfelder Gaiselberg und Zistersfeld verfügt. Die Felder weisen eine Lebensdauer von rund zehn Jahren auf, die ADX durch Erweiterungen und neue Bohrungen auf 20 Jahre auszudehnen hofft. Aktuell liegt die Förderung bei rund 430 Barrel pro Tag und das geförderte Öl und Gas wird durch eine Pipeline direkt zur Weiterverarbeitung in die Raffinerie Schwechat geliefert. Abgerundet wird die klassische Öl- und Gasproduktion durch neue grüne Geschäftsfelder, wie die Herstellung von grünem Wasserstoff und die Nutzung der großvolumigen ehemaligen Ölfelder als Wasserstoffspeicher.

Disclaimer

