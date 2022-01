Die Aktie von Queensland Gold Hills (TSX.V: OZAU; FRA: MB3) kann ab sofort an der Frankfurter Börse unter dem Symbol FSE: MB3 gehandelt werden. Das Unternehmen sieht die europäische Notierung als „strategischen Schritt für das Unternehmen, da die Frankfurter Börse einer der weltweit größten Handelsplätze für Wertpapiere und die größte deutsche Börse ist“.

Blair Way, CEO, kommentierte: „Wir freuen uns über die europäische Börsennotierung, mit der wir unser Handelsengagement ausweiten. Wir planen, dies mit einer Notierung am OTC-Markt in den Vereinigten Staaten zu verbinden, um den Handel für amerikanische Investoren zu erleichtern.“