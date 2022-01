DAX – Heiter geht’s weiter

Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen, letzten Handelswoche 2021 erneut Gewinne verzeichnet. Der Handel verlief dabei insgesamt recht ruhig, die Handelsvolumina waren überschaubar. Viele Investoren hatten bereits ihre Bücher geschlossen. Die verbliebenen Anleger ließen sich von nachlassenden Sorgen in Bezug auf die Corona-Variante Omikron und Kurszuwächsen an den US-Märkten in gute Stimmung versetzen. Zudem polierten einige Investoren ihre Portfolien auf und kauften im Jahresverlauf stark gestiegene Aktien zu. Wir stellen die Einschätzung von Robert Ertl, Börse München, vor.

Der Dax legte im Wochenvergleich 0,8 Prozent auf 15.884,86 Punkte zu. Auf Jahressicht betrug sein Plus damit 15,8 Prozent. Der MDax, der sich in der vergangenen Woche um 0,8 Prozent auf 35.123,25 Zähler verbesserte, kletterte im zweiten Corona-Jahr um 14,1 Prozent. Der TecDax gewann im Wochenvergleich 1,3 Prozent auf 3.920,17 Punkte, auf Jahressicht stand hier ein Anstieg um 22 Prozent zu Buche. Der m:access All-Share kam im Wochenvergleich um 0,3 Prozent auf 2.607,82 Zähler voran, auf Jahressicht musste er allerdings ein Minus von 9,2 Prozent hinnehmen.