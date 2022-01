Die amerikanischen Aktienmärkte heute mit überschaubarem Unterhaltungswert - man wartet nun auf die heutigen Aussagen der US-Notenbank Fed in ihrem FOMC-Protokoll zu ihrer Bilanzsumme. Das wird der vielleicht entscheidende Trigger für Kursbewegungen in den nächsten Tagen, denn dabei hat die Fed in drei Optionen mit jeweils unterschiedlicher Wirkung auf die Aktienmärkte (von "harmlos" bis "heftig", mehr dazu im Video). Vor dem Fed-Protokoll heute an den Märkten ähnliche Muster wie gestern: weiter (leicht) steigende US-Renditen, Tech-Aktien im Nasdaq wieder als underperformer gegenüber Value-Aktien. Das zeigt sich auch beim Dax, der sich in Richtung Allzeithoch bewegt (das der italienische Leitindex MIB 40 heute erreichen konnte)..

