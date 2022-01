In der letzten charttechnischen Besprechung zu Salesforce vom 20. Dezember 2021: „Salesforce: Aufbruchsstimmung“ wurde auf einen potenziellen Boden im Bereich der Unterstützung von 251,23 US-Dollar aus Anfang 2020 hingewiesen, zudem konnte sich die Aktie noch auf dem 200-Tage-Durchschnitt im gleichen Bereich abstützen. Allerdings verhagelten bärische Marktteilnehmer dieses Unterfangen, das Papier stürzte im heutigen Handel regelrecht auf 230,22 US-Dollar ab und gab somit die Unterstützung der letzten Monate auf. Damit wird nun eine weitere Korrekturfortsetzung sehr wahrscheinlich, die sich entsprechend für ein Short-Investment anbieten würde.

Korrekturfortsetzung

Im Prinzip reicht ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb der markanten Unterstützung von grob 251,23 US-Dollar aus, um weitere Abschläge in Richtung 216,90 US-Dollar und schlussendlich die Tiefs aus 2021 bei 201,51 US-Dollar zu aktivieren. Erst an dieser Stelle wird der Salesforce-Aktie eine vollständige Korrekturbereinigung zugetraut, anschließend könnte der Trend wieder zur Oberseite wechseln. Geht es dagegen am Donnerstag mindestens über 255,00 US-Dollar überraschend wieder aufwärts, würde sich der kurze Ausflug unter den Support aus Anfang 2021 als Fehlsignal entpuppen, Zugewinne zurück an 270,00 US-Dollar wären dann die Folge.