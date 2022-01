bereits am 30.03.2021 (also bereits vor knapp einem dreiviertel Jahr) wagten wir uns mit einer gewagten Prognose für den Deutschen Aktienindex DAX heraus.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13707232-geschichte-wiederh ...

Damals sprachen wir von einem Kursziel bei 19.000 Punkten. Dies scheint für dieses oder auch kommendes Jahr in absolute Reichweite zu rücken.

Danach so unsere Prognose, kommt der Crash in Richtung 6.000 Punkte.



Wir sind zwar auch keine Hellseher, aber wir können aufgrund unserer Erfahrung Charts deuten sowie aufgrund statistischer Werte eine Ableitung auf die künftige Entwicklung herbeiführen. Dies gespickt durch die Auswertung von Wahrscheinlichkeiten ergibt dann unsere Prognose und unsere Kursziele.

Fundamental ist dies natürlich zur Zeit noch nicht absehbar, ob dies auch alles passt, aber vorstellbar ist dies auch jetzt schon.

Wir gingen auch schon in unserem Artikel vom letzten Jahr von einer steigenden Inflation aus. Dies sollte sich künftig nachhaltig als richtig erweisen. Selbst wenn jetzt noch die sogenannten Wirtschaftsexperten und Notenbanker dies anders sehen.

Unsere strategische Vorgehensweise sähe so aus. Long bis 19.000, dann Umschichtung in Gold oder Goldminenaktien der großen Produzenten, denn dies halten wir dann im Falle eines Aktiencrashs für das bessere Investment.

Gold war zuletzt durch die Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. für Investoren oft nur zweite Wahl.

Wir gehen von einem künftigen Wandel im Denken aus und sehen Gold dann weiter auf dem Vormarsch und trauen dem glänzenden Edelmetall einiges an Aufholpotential zu. Ebenso sehen wir generell bei Edelmetallen (Gold, Silber, Palladium) eine Outperformance gegenüber Aktien auf Sicht von 5 – 10 Jahren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments

Gerne können Sie sich auch unser kostenloses Ebook „Erfolgreich Investieren“ downloaden.

Sie erhalten darin weitere Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit Investitionen und wie Sie Fehler vermeiden und dadurch bares Geld sparen.

Hier der Link: https://lp.msa-systems.com/

Herzlichst

Sascha Müller

(Geschäftsführer MSA-Sytstems)

Handeln Sie den DAX oder Zertifkate darauf bei Smartbroker www.smartbroker.de

Ersteller der Analyse: Sascha Müller (Geschäftsführer, MSA-Systems) Risk Disclaimer Empfehlungen sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, sowie für Vermögensschäden wird keinerlei Haftung übernommen. Die Ergebnisse des Backtesting der einzelnen Handelssysteme beruhen auf Daten- und Zeitreihen, die nicht in die Zukunft projiziert werden können. Daher ist es auch in keinem Fall möglich eine Aussage über künftige Gewinne zu treffen. Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Es ist immer ein Totalverlust sowie darüber hinaus im Extremfall noch weitere Verluste mit einer Nachschusspflicht möglich. MSA-Systems, bzw. deren Mitarbeiter übernehmen daher keine Haftung für Vermögensschäden. Die vertragsgegenständlichen Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen und stellen keinen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Jegliche Haftung des Anbieters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit oder Qualität der vertragsgegenständlichen Inhalte oder deren erfolgreicher Nutzung im Geschäftsverkehr ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Inhalte auf den Anbieter angebotenen Internetseiten oder deren Verbreitung durch sog. Hyperlinks. Dies bezieht sich auch auf alle Informationen und Produkte, die vom Kunden aufgrund einer Anzeige oder eines anderen Angebots gekauft oder erworben wurden, die Sie auf den vom Anbieter angebotenen Seiten gesehen haben oder das vom Anbieter verbreitet wird. Alle Börsengeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Verluste des eingesetzten Kapitals können nicht ausgeschlossen werden. Das Online-Produkt richtet sich ausdrücklich an Personen, die im Umgang mit Börsengeschäften erfahren sind. Der Abonnent sollte die von den Banken und Sparkassen herausgegebene Informationsschrift “Basisinformationen für Wertpapier-Vermögensanlagen” sorgfältig gelesen und verstanden haben. Der Kunde nutzt sämtliche Produkte und Informationen auf eigenes Risiko und kann den Anbieter nicht für Fehler oder Verzögerungen bei der Lieferung der Inhalte oder für Entscheidungen haftbar machen. Für Störungen innerhalb des Internets, beim Zustellen der E-Mail, und für fehlerhaft übermittelte Empfänger E-Mail Adressen wird keine Haftung übernommen. Der Kunde stellt dem Anbieter von jeglicher Haftung für den Inhalt frei. Herausgeber und Mitarbeiter von MSA-Systems sind nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung, oder die Unterlassung der Verwendung aus den in den Veröffentlichungen enthaltenen Ansichten und Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten, und übernimmt keine Garantie dafür, dass der erwartete Gewinn oder die genannten Renditen erreicht werden. Herausgeber und Mitarbeiter von MSA-Systems sind keine professionellen Investitionsberater. Die Inhalte von msa-systems.com dürfen weder direkt noch indirekt in Großbritannien, den USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder veröffentlicht werden. Die Verteilung der Handelssignale der Handelssysteme von MSA-Systems und die darin enthaltenen Informationen in andere Gerichtsbarkeiten, können durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jedes Versäumnis, diese Beschränkung zu beachten, kann eine Verletzung der US-amerikanischen oder kanadischen Wertpapiergesetze oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Hinweis auf Interessenskonflikte nach §34b WpHG Mitarbeiter von MSA-Systems oder nahe stehende Dritte können Positionen in den analysierten und vorgestellten Anlagen (Futures, Währungspaaren oder Aktien) eingegangen sein. Eingegangene Positionen dürfen nach dem Eingehen von Mitarbeitern zu jeder Zeit uneingeschränkt gehandelt (gekauft und verkauft) werden. Der Ersteller oder im nahestende Personen halten aktuell Positionen im DAX und in Gold. Hierdurch liegt ein möglicher Interessenskonflikt vor.