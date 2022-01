Die hohe Bewertung von Tesla ist den Kritikern schon lange ein Dorn im Auge. Der Konzern ist mit 1,2 Billionen Dollar höher bewertet als die nach Börsenwert neun folgenden Autohersteller zusammen. Prinzipiell glauben die Aktionäre, dass Tesla eines Tages mehr verdienen wird als Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW und fünf weitere Autobauer in Summe. Dabei bekommt Tesla in allen Absatzmärkten immer mehr Konkurrenz. Die Traditionskonzerne General Motors und Ford haben die Elektrifizierung zwar mit einiger Verspätung entdeckt. Aber sie setzen jetzt massiv auf die Umstellung. Weiters hat der Aktienkurs bereits in den vergangenen zwei Jahren gemessen vom Sell Off Mitte März 2020 um 1580 Prozent zugelegt. Die große und treue Fangemeinde unter den Aktionären könnte aber kurzfristig für weiter steigende Kurse sorgen, mittelfristig ist aber sehr viel an zukünftigem Wachstum eingepreist.

Zum Chart

Nach dem steilen Aufwärtstrend ab Oktober 2019 bis Anfang Januar 2021 bildete der Kursverlauf der Tesla-Aktie eine Konsolidierung bis Mai 2021 aus. Im Juni 2021 scheint die Konsolidierung am Niveau von 546,64 US-Dollar abgeschlossen und der Kurs ist entlang einer exponentiellen Aufwärtsentwicklung in Richtung All Time High am Level von 1243,49 US-Dollar unterwegs. Der Widerstand bei 885,84 US-Dollar wurde schließlich Ende Oktober überwunden und fungiert aktuell als Kernunterstützung. Kurzfristig ist das für einen Autobauer gehandelte KGV 2021 von knapp 240 durch die aktuelle exponentielle Output-Steigerung irgendwie zu rechtfertigen. Bei einem geschätzten Gewinnwachstum von jährlich 37 Prozent weist das erwartete KGV 2024 aktuell immer noch mehr als 90 aus. Mittelfristig sollte aber die etablierte Autoindustrie den technischen Rückstand aufholen und der bekannte US-Shortseller Michael Burry Recht behalten. Auch wenn der Kurs nur zur nächsten Unterstützung bei 885,84 US-Dollar zurückfällt, ist im Derivat eine Kurssteigerung von 98 Prozent möglich.