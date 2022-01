Australische Goldaktien schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Israelische Studie ergibt, dass der Antikörper-Stand kurz nach der vierten Impfung wieder auf den Stand nach der dritten Impfung zurückfällt und damit im Prinzip unwirksam ist.In Münster sind 36 von 47 Teilnehmer einer Skifreizeit an Corona erkrankt. Alle waren vollständig immunisiert und teilweise geboostert. Die Quote der Impfversager liegt damit bei 76,6 %.Südafrika verkündet das Ende fast aller Corona-Maßnahmen, da es durch die Omikron-Variante keine wesentlichen Veränderungen bei den Krankenhauseinweisungen gab. Die Inzidenz fällt vom 18.12.21 mit einem Wert von 273 bis zum 06.01.22 auf einen Wert von 102 und die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen in der Westkap-Provinz (incl. Kapstadt) von 70 auf 30.Gesundheitsminister Karl Lauterbach über Omikron: „Das kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hier werden viele schwer krank werden“. „Wie können nicht darauf waren, dass eine Impfpflicht überflüssig wird“.BW-FDP-Chef Michael Theurer: „Je länger die Diskussion anhält, desto mehr stellt sich heraus, dass die Impfpflicht kein Allheilmittel ist“. FDP-Vize Johannes Vogel: „Vielleicht wird die Frage einer Impfpflicht dadurch auch obsolet, weil sich die Herausforderung für das Gesundheitssystem sich verändert“.Kommentar: Dass in den letzten Wochen Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind, führt dazu, dass die Politiker die Fakten nicht mehr vollständig ignorieren können.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 51.271 Euro/kg, Vortag 51.693 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.