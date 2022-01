Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Best of Dezember Most Actives: Biontech, Plug Power, Nvidia – Wachstumswerte unter Druck Steigende Omikron-Fälle, hitzige Zins-Diskussionen und vollmundige Jahresausblicke dominierten den Börsenmonat Dezember. Welche Trades waren bei Anlegern besonders gefragt? Die Smartbroker Most Actives im Dezember.