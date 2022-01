Fazit

Risikofreudige Anleger können durch ein Direktinvestment auf einen Anstieg der Allianz-Aktie zunächst an die Vorjahreshochs bei 223,50 Euro hoffen, darüber an die Verlaufshochs aus 2020 bei 232,60 Euro. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN KF6MXF ergibt sich vom gegenwärtigen Kursniveau aus noch eine Renditechance von 85 Prozent, dies entspräche einem Wert im Schein von 2,71 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 210,00 Euro nicht überschreiten, da nach derartigen Anstiegen zwangsläufig Pullbacks auftreten. Sicherer wäre es oberhalb von 223,00 Euro in die Allianz-Aktie einzusteigen.