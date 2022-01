Biontech, Zoom, Zalando – die Korrektur schlägt zu

Was für ein Jahresauftakt. Unsere These ” 2022 wird komplizierter...” schlägt ( leider ) schon in der ersten Woche voll durch. Das Protokoll der vergangenen FED-Sitzung – vorgelegt am Mittwoch um 20.00 Uhr – rüttelt die Märkte ordentlich durch. Wir hatten es in den vergangenen Videos und Webinaren mehrfach angesprochen. Die FED hat zwar ihren Zinspfad auf der Sitzung am Dezember signalisiert, das ist aber noch längst nicht bei allen Investoren angekommen. Wie gehen wir in unseren Depots vor? Wir hatten zum Ende 2021 auf breiter Front Gewinne kassiert und halten nun Cash auf der Seitenlinie. Dazu clevere Absicherung via Disc. Puts oder Inline-Optionsscheine. Damit schlagen sich unsere Depots momentan sehr gut und notieren nahezu auf Rekordniveau.

Bemerkenswert bleibt der massive Unterschied zwischen Value und Growth. Eher Value-lastige-Indizes wie der Dow Jones und zum Teil auch der DAX haben sich in dieser Woche sehr gut geschlagen und waren auf Rekordniveau. An der Nasdaq – sehr growth-lastig – ging es entsprechend in den Keller. Kurzfristig ist der Abschlag an der Nasdaq durchaus ordentlich, mittelfristig betrachtet ist der Rückgang bislang überschaubar, wie die Grafik zeigt.