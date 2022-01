Bis Ende 2021 schien die Welt bei Netflix noch in Ordnung zu sein, Rekordstände um 700,00 US-Dollar konnten Ende November markiert werden. Allerdings blieb ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Widerstandsniveau aus, Netflix drehte am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement zur Unterseite ab und begab sich zunächst in den Bereich von 600,00 US-Dollar abwärts. Nur wenig später wurde zu Beginn dieses Jahres auch diese Unterstützung aufgegeben, daraus hat sich nun eine regelrechte SKS-Formation entwickelt und wurde mit dem gestrigen Kursabschlag sogar aktiviert. Damit sind weitere Verluste vorprogrammiert.

Verkaufssignal aktiviert

Aus dem Stand heraus sind weitere Abschläge zunächst in den Bereich von 550,00 US-Dollar wahrscheinlich geworden, darunter dürften die Sommertiefs um 500,00 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Bären geraten. Damit könnte weiterer Druck aus der Aktie genommen werden, der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle neu ausgewertet werden. Eine rasche Rückkehr mindestens über ein Niveau von 617,00 US-Dollar könnte dagegen Zugewinne an 645,95 US-Dollar hervorrufen. Dieses Szenario erscheint unter dem aktuellen Abgabedruck jedoch wenig wahrscheinlich.