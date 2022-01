Insgesamt herrscht mittelfristig seit Anfang 2020 eine Aufwärtsbewegung, diese brachte in den letzten Monaten stetige Hoch hervor, das letzte am 19. November 2021 bei 4,7317 PLN. Nach einer kurzen Schiebephase in diesem Bereich ging es schließlich in zwei untergeordneten Wellen auf den Unterstützungsbereich von glatt 4,55 PLN abwärts. Allerdings mahnt das Chartbild seit Anfang Oktober zur Vorsicht, hier könnte sich noch eine ausgeprägte SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um ausgerechnet 4,55 PLN durchsetzen. Noch wurde dieses Konstrukt allerdings nicht aktiviert!

Zinsen angehoben

Die letzte Zinsanhebung der polnischen Notenbank zeigt offenbar Wirkung, unterhalb von 4,55 PLN steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Abschläge auf rund 4,50 und darunter sogar in den Bereich von 4,4860 PLN merklich an und würde sich entsprechend für ein kurzfristiges Short-Investment anbieten. Sollte dagegen ein Anstieg über das Niveau der rechten Schulter und mindestens die Kursmarke von 4,6460 PLN gelingen, könnte ein neuerlicher Anstieg an 4,70 PLN bei Paar EUR/PLN bevorstehen.