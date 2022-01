The Home Depot, Inc. wurde 1978 gegründet und ist der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerbedarf mit einem Einzelhandelsumsatz von 132,1 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020 und einem Gewinn von 12,9 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal 2021 vermeldete Home Depot einen Umsatz von 36,8 Milliarden US-Dollar, was im Jahresvergleich einer Steigerung von 9,8 Prozent entspricht. Der Nettogewinn im Q3 kam auf 4,1 Milliarden US-Dollar, wovon sich ein verwässerter Gewinn pro Aktie von 3,92 Dollar ableitet. Dies entspricht einer jährlichen Steigerung von 23,3 Prozent. Der durchschnittliche Gewinne pro Aktie vom Geschäftsjahr 2017/18 über 2020/21 inklusive der prognostizierten Gewinne bis ins Geschäftsjahr 2023/24 pendelt um den Wert 16,23 Prozent pro Jahr. Trotz seiner weiten Verbreitung in Nord- und Mittelamerika schafft es das Management die Gewinne kontinuierlich zu steigern, wobei ein Ende aktuell nicht in Sicht ist.

.

Zum Chart

.

Seit 2012 verzeichnet der Aktienkurs von Home Depot einen regelmäßigen Zugewinn von 8,3 Prozent pro Jahr. Mit Ausnahme des coronabedingten Abverkaufs im März 2020 zeigte der Zugewinn wenig Volatilität. Am 22. November 2021 markierte der Kursverlauf erstmalig das All Time High rund um den Wert 416,06 US-Dollar und testete in Folge diese Marke in weiteren neun Handelstagen. Je öfter dieser Widerstand getestet wird, desto wahrscheinlicher ist auch dessen Überwindung. Die letzten zwei Handelstage wurde auch der Kurs von Home Depot vom allgemeinen Rückgang der amerikanischen Indizes erfasst und nähert sich im Zuge dessen der ersten Unterstützung des Aufwärtstrends bei 400 US-Dollar. Bei schlechtem Börsenumfeld aufgrund der gestiegenen Zinserwartung ist es durchaus denkbar, dass die Unterstützung am 400 US-Dollar-Level unterschritten wird und der Kurs bis auf die 378,57 US-Dollar Grenze zurückgeht. Mittelfristig ist aber der übergeordnete Aufwärtstrend noch intakt.