Die Aktienmärkte wurden von den Aussagen der Fed in ihrem FOMC-Protokoll auf dem falschen Fuß erwischt - gestern wurde zwar der Abwärtstrend gestoppt, die Bullen waren jedoch nicht in der Lage zu einem Gegen-Angriff. Heute kommen die US-Arbeitsmarktdaten: werden dadurch die Zinsängste der Aktienmärkte verstärkt? Unter der Oberfläche zeigt sich, dass so viele Aktien geradezu "verprügelt" worden sind (vor allem überteuerte oder unprofitable Tech-Werte) - was sich in den Indizes aufgrund der Stabilität der großen US-Tech-Werte jedoch nicht wirklich sichtbar ist. Die steigenden Renditen machen jedoch das Mantra TINA (keine Alternative zu Aktien) fragwürdiger. Heute Nacht Bitcoin und Kryptos unter Druck..

