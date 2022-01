Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) erreichte nach ihrem seit dem März 2020 andauernden Kursanstieg bis zum 3.6.21 ein 12-Monatshoch bei 12,56 Euro. Danach geriet die Aktie wieder deutlich unter Druck und fiel Mitte Juli 2021 sogar wieder unter die Marke von 10 Euro zurück, um danach volatil um die 11-Euro-Marke zu pendeln. Mit einem Kursanstieg von mehr als 10 Prozent seit dem Jahresbeginn zählt die Deutsche Bank-Aktie zu den stärksten Werten im DAX.

In den neuesten Expertenanalysen wird die Deutsche Bank-Aktie seit langer Zeit wieder einmal mit Kurszielen von bis zu 15 Euro (JP Morgan Chase) wegen des positiv verlaufenen vierten Quartals und dem starken Start der Branche in das neue Jahr zum Kauf empfohlen. Kann die Deutsche Bank-Aktie in den nächsten Wochen das alte Hoch bei 12,56 Euro überwinden und danach auf 13 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.