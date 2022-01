Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16806,72 Pkt , was eine Steigerung von +4,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Wir konnten diese Woche einen Wert neu aufnehmen, bei einem anderen platzieren wir ein Abstauberlimit für einen Nachkauf. Bei einer Positionen heben wir das Stopp-Limit an und bei zwei anderen reichen wir die Zielkurse nach. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt repräsentiert durch die großen Indizes. Hier tut sich viel mehr als es der Blick auf die Tagesveränderung anzeigt. Wir verweisen in dem Zusammenhang auf unsere Meldung von heute Vormittag. Der Vergleich der Indizes zueinander spricht aber auch Bände. Im Chart sieht das so aus:Wer am meisten leidet und warum, haben wir am Mittwoch nachmittag ausführlich beleuchtet. Wo jetzt Chancen schlummern, war am Donnerstag nachmittag uinser Thema. In den breiten Indizes kommt die Zeitenwende nicht so deutlich zum Ausdruck wie bei den reinen Technologie Indizes wie dem NASDAQ, hier in Gestalt des Composite. EmpfehlungslisteLesen Sie die Details zu den einzelnen Positionen aus unserer Empfehlungsliste: