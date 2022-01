Die meisten Anleger, die beginnen, sich mit dem Goldminensektor auseinanderzusetzen, bleiben vielfach bei Namen wie Barrick Gold und Newmont hängen. In einer Welt, in der Superlativen zählen, ist dies auch kaum verwunderlich. Schließlich sind es diese beiden Konzerne, die mit einer Jahresproduktion von 5,88 Millionen Unzen (Newmont) bzw. 4,84 Millionen Unzen (Barrick Gold) im Jahr 2020 Platz 1 bzw. 2 in Sachen Produktion innehalten.

Eigentlich schade, dass sich die Mehrheit auf die reinen Produktionszahlen fokussiert. Schließlich gibt es mit Agnico Eagle einen Produzenten auf dem Kurszettel, der mit einer 2020er Goldproduktion von 1,73 Millionen Unzen in der Top 10 der Goldproduzenten zwar nur auf einem hinteren Rang rangiert, dafür aber über Qualitäten verfügt, die in der Branche ihresgleichen suchen.

Aus gutem Grund wurde die Aktie des in Toronto ansässigen Konzerns also bereits das eine oder andere Mal bei Cashkurs*Gold besprochen. Nachvollziehen können Sie dies bspw. unter den historischen Trades.

Ein seitdem lustlos dahinvegetierender Goldpreis und die daraus resultierende mühselige Korrektur haben dafür gesorgt, dass der Goldsektor derzeit ungefähr so beliebt ist wie Fußpilz. Diesem Abwärtsdrall konnte sich auch die qualitativ hochwertige Aktie von Agnico Eagle nicht entziehen, welche seit Verkauf rund 20 Prozent - vom im September 2020 eingezogenen Hoch gesehen 40 Prozent - tiefer steht.

Eine willkommene Gelegenheit

Wenngleich Bestandsaktionäre von Agnico Eagle in 2021 nicht gerade zu beneiden waren, eröffnet die Korrektur doch Chancen für Anleger, die nun nach einem Investment in der Branche suchen. […] Beeindruckend ist zudem auch die hohe Kontinuität im Management. So ist CEO Sean Boyd (CFO von 1990 bis 1998, seitdem CEO) bereits seit Mitte der 80er im Unternehmen tätig und konnte Agnico Eagle erfolgreich durch etliche Goldbullen- und Bärenmärkte begleiten.

Im Vergleich mit anderen Konzerne fiel Agnico auch kaum mit überzogenen Übernahmeabenteuern und irrationalen Projektvorhaben während des letzten Goldbullenmarktes, der 2011 sein Ende fand, auf. Während viele Unternehmen aus dem Sektor, allen voran Newmont und Barrick, im 2011 einsetzenden Goldbärenmarkt Milliardenabschreibungen auf diverse Projekte zu verzeichnen hatten und aufgrund akuter Geldnot eigentlich gute Projekte für den sprichwörtlichen Appel und ein Ei verhökern mussten, blieb dies Agnico Eagle aufgrund einer umsichtigen Unternehmensführung erspart.

Ein konservativer Play

‚Konservativ‘ und ‚Goldmine‘ sind Worte, die so eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Gerade ein Blick auf den breit in 57 Werten diversifizierten VanEck Vectors Gold Miners ETF zeigt, dass die Aktien aus dem Sektor enormen Schwankungen ausgesetzt sind.

Zudem zeigt sich, dass trotz einer Goldpreisverdreifachung im Betrachtungszeitraum mit Minenaktien nicht viel zu holen war. Agnico Eagle weist im Gegensatz zum GDX aber wenigstens eine positive Rendite auf, die zeitweise aber auch schon dreimal so hoch ausfiel, wie derzeit.

Die Projekte in politisch sicheren Gefilden sowie das umsichtige Management machen den Titel zudem zu einer der besten Adressen für Investoren, die zwar am Sektor per se interessiert sind, aber dennoch ein nicht zu hohes Risiko fahren möchten.

Solides Wachstumsprofil […]

Günstige Produktionskosten, hohe Goldreserven

Nach der Fusion mit Kirkland Lake, aber ausgenommen möglicher positiver Synergieeffekte, bringt es Agnico Eagle auf einen sehr günstigen AISC von 905 US-Dollar. Der AISC steht hierbei für die sogenannten ‚all-in sustaining costs‘, die ein grobes Gefühl für das Kostenprofil eines Goldkonzerns geben sollen. Damit ist Agnico einer der kostengünstigsten großen Produzenten auf dem Kurszettel.

Gleichzeitig verfügt man über rund 48 Millionen Unzen an Reserven, welche man durch Übernahmen und Explorationserfolge kontinuierlich ausbauen konnte. Das ist keineswegs selbstverständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass Barrick Gold und Kinross Gold währenddessen seit 2011 rund die Hälfte an Reserven einbüßen mussten.

Während sich insbesondere Barrick Gold unter dem guten, aber wohl zu konservativen CEO Mark Bristow Projekt um Projekt vor der Nase wegschnappen lässt, macht es Agnico besser und rüstet sich bereits jetzt für die nächsten Jahre.

Hoher Cashflow wird reinvestiert […]

Historisch günstige Bewertung

Mit einem geschätzten 2022er KGV von 17,7 ist die Aktie zudem so günstig bewertet wie lange nicht mehr. So beträgt der KGV-Schnitt der vergangenen zehn Jahre stolze 65. Wenngleich dem KGV bei der Analyse von Minenkonzernen eine nur untergeordnete Rolle zuteil wird, macht dies doch deutlich, dass es sich bei Agnico um eine bewertungstechnische Gelegenheit handelt.

Insbesondere in Bezug auf das Portfolio an cashflowstarken Minen, die zudem auch in politisch stabilen Regionen liegen, würde Agnico einen Bewertungsaufschlag gegenüber den Top-Produzenten verdienen. Aktuell weist der Konzern, verglichen anhand der jährlichen Goldproduktion zur Marktkapitalisierung, noch eine ähnliche Bewertung auf wie Newmont, Barrick Gold oder die australische Newcrest.

Agnico Eagle im Chartcheck […]

Zusammenfassung

Zu Unrecht fliegt Agnico Eagle unter dem Radar vieler Anleger. Sobald erst einmal die Kirkland-Lake-Fusion abgeschlossen ist und sich der Konzern plötzlich auf den vorderen Rängen der größten Goldproduzenten befindet, könnte sich dies schnell ändern. Hier haben zwei der am besten geführten Goldunternehmen der Welt fusioniert. Die Projekte liegen großteils in politisch sicheren Gefilden und beeindrucken durch meist geringe Produktionskosten. […] Zuletzt hübscht man sich auch mit einer erwarteten Dividendenrendite von 2,6 Prozent für 2022 auf.

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers cashkurs-gold.de und wurde Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die ungekürzte Version inklusive anschaulicher Grafiken und weiteren Kapiteln zu Cashflow, Wachstumsprofil und Chartcheck.

(Anzeige)

Bei Cashkurs*Gold dreht sich alles um Investments in physische Edelmetalle und Minenaktien. Der gesamte Service umfasst Aktienanalysen, eine betreute Watchlist mit Tipps und aktuellen Empfehlungen, regelmäßige Updates zum Marktgeschehen und zur Depotentwicklung direkt ins Mail-Postfach. Konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen zu den betreuten Werten gehören auch dazu. Webinare mit Dirk Müller und Team finden exklusiv für die Abonnenten von Cashkurs*Gold statt.

Weitere Information rund um den Börsenbrief Cashkurs*Gold finden Sie hier https://www.cashkurs-gold.de/.