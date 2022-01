Auch die Nvidia-Aktie kann sich nicht der aktuellen Gemengelage entziehen. Die Konsolidierungstendenzen, denen vor allem der Tech-Bereich derzeit ausgesetzt ist, haben auch Nvidia fest im Griff.

Nach der fulminanten Rally der vergangenen Monate war die Zeit ohnehin reif für eine (ausgedehntere) Verschnaufpause. Nun könnte Nvidia allerdings in die nächste Korrekturphase eintreten…

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Nvidia an dieser Stelle hieß es am 20.11.2021 unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie zum Wochenschluss Nägel mit Köpfen gemacht und beendete die Handelswoche bei 329,8 US-Dollar und damit nur knapp einen Dollar unterhalb des Allzeithochs. Die Tür steht auf der Oberseite damit nach wie vor offen. Risiken bestehen dennoch. Sie liegen unverändert in der drohenden Überhitzung. Die Bewegung ist bereits jetzt mehr als nur heiß gelaufen. Mit Rücksetzern ist daher jederzeit zu rechnen. Und diese könnten dann auch etwas kräftiger ausfallen. Ein Unterschreiten der Zone 300 / 287 US-Dollar wäre diesbezüglich ein erstes Warnzeichen.“.

In der Folgezeit gelang es Nvidia zunächst noch, im Bereich von 346+ US-Dollar ein neues Hoch auszubilden, das auch bis dato noch Gültigkeit hat. Danach setzten sich dann zunehmend Konsolidierungstendenzen durch.

Zuletzt erwies sich die Zone um 270 US-Dollar als tragfähige Unterstützung. Mehrere Male wurde dieser Kursbereich erfolgreich getestet, wodurch sich dessen Bedeutung deutlich erhöht hat. Auf der Oberseite wird das Handelsgeschehen vom kurzfristigen Abwärtstrend limitiert. Insofern kann man die Kursentwicklung der letzten Wochen auch in das Korsett eines fallenden Dreiecks pressen. Fallende Dreiecke sind ambivalente Formationen, die nicht selten über die Unterseite aufgelöst werden. Ob es auch im Fall von Nvidia zu sein wird, bleibt abzuwarten.

Sollte es für Nvidia unter die 270 US-Dollar gehen, könnte sich die Bewegung sogar bis auf 230 US-Dollar ausdehnen. In diesem Bereich ist die nächste vermeintlich tragfähige Unterstützung auszumachen. Um das Chartbild zu klären, muss ein neues Hoch her. Bereits ein Comeback der Aktie oberhalb von 313 US-Dollar würde allerdings zu einer ersten Entspannung führen…